Thank You to Pick.Click.Give. Donors!

Over 200 people donated to the KUAC Friends Group through the 2021 Pick.Click.Give. program, raising $19,593 for the KUAC Friends Group. Together, throughout these tumultuous times, we are using our resources in a meaningful manner to ensure that KUAC continues to offer excellent FM and TV programming. Generous donors are helping us “connect Alaska to the world, and the world to Alaska.”

Thank you to the following:

Christine Abbott

Kelsey Aho

John Amneus

Stephen Anderson

Anne Armstrong

Harper Baldwin

Nathaniel Baring

Charlotte Basham

Andrew Bauer

Nathan Bauer

Samuel Bishop

Michael Bork

James Brader

Marion Bret-Harte

Janet Brower

Edward Bueler

Stephanie Buggey

Christopher Burrow

Colin Campbell

Kelly Carlisle

Jason Case

Carla Cheap

Tania Clucas

Aileen Cole

Karen Collins

Joseph Cowen

Colin Craven

Maegan Daniello-Weltzin

Samuel Dashevsky

Sheree Dohner

Stacie Dublin

Tom Dublin

Aidan Earnest

Susan Englebrecht

Emilie Entrikin

Gregg Eschright

Lj Evans

Kristin Farleigh

Michelle Femrite

Sally Fenno

Savannah Fletcher

Rebecca Foster

Danielle Frick

William Galbraith

Gayle Garrigues

Suzanne Gates

Leola Gillette

Erica Goad

Gretchen Gordon

Duncan Green

Joanne Groves

Andrew Gryska

Wilma Hackett

Brian Haley

Catherine Hanks

William Hibler

Ashley Holloway

Traci Humphrey

Dinah Jelinek

Jerome Johnson

Mark Johnson

Nicole Johnson

Shawn Johnson

Mary Elizabeth Kehrhahn-Stark

Sarah Keller

Gretchen Kerndt

Mary Knight

Emily Koehler-Platten

Ian Krasnow

Julia Kunzler

Eric Lanser

Rachel Lavin Johnson

Gwendolyn Lieb

Madeline Lieb

Olivia Lunsford

Christine Luper

Megan Mackiernan

Robert Martin

Kendall Martinez

Marisa Martinez

Julius Matthew

Joyce McCombs

Brandon McGrath-Bernhard

Franz Meyer

Kristina Miller

Michelle Miller

Naomi Morris

Bremner Nickisch

Jeffrey Oatley

Dori Olsen

Susan Paskvan

Grace Pedersen

Donald Pendergrast

John Perreault

Betty Pixley

Terin Porter

Glenn Potts

David Proper

Micky Ragsdale

Morgan Reed

Theresa Reed

Melanie Roed

Andra Rozentals

Jerry Sadler

Katherine Sanders

Justine Schmidt

Jesse Schnabel

Kip Shields

Tasha Shields

Richard Signor

John Smith

Nancy Sonafrank

Richard Stevens

William Stock

Gina Tabachki

Karla Taylor-Welch

Pamela Throop

Marguerite Tibbles

Ina Timling

Gerald Timmons

Charles Tobin

Theresa Tomczak

Mary Townsend-Martin

Benjamin Turman

Laura Vachula

Margret Van Flein

Tracy Vanairsdale

Todd Vincent

Jeffery Walters

Nevada Walton

Carl Weed

Rachel Willis

Stephanie Winter