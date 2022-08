Boston Early Music Festival presents an incredible quadruple bill with two performances of Marc-Antoine Charpentier and two of Michel-Richard de Lalande. BEMF presents Les Plaisirs de Versailles and Les Arts Florissants by Charpentier, followed by Lalande’s Les Fontaines de Versailles and Le Concert d’Esculape, featuring Teresa Wakim, Virginia Warnken, Jesse Blumberg, and more. Listen Sunday at noon on KUAC 89.9 FM or stream stream online.